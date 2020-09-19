В акватории Воронежского водохранилища прошла регата «Гонка на «Почетный Флаг»

. Фото: Кирилл Мишин

Сегодня, 19 сентября, в Воронеже в честь дня города прошла регата на «Драконах». Это большое каноэ с головой мифического существа, которое вмещает в себя 10 или 20 человек. В носовой части сидит барабанщик, который задает ритм гребцам. История этого вида спорта началась еще 2000 лет назад в Китае. В нашем городе подобные соревнования проходят с 2017 года.

. Фото: Кирилл Мишин

- Уже 4 год занимаюсь этим видом спорта. Вот как только наш бывший губернатор зародил это все в Воронеже, с первых дней. У нас одна из первых команд, мы сами сотрудники полиции. Первый полуфинал прошли первыми, готовимся к финалу, - рассказывает «КП-Воронеж» Николай из команды МВД.

. Фото: Кирилл Мишин

На заплывах в 200 метров приняли участие 23 команды, в том числе 3 женских, а также студенты ВГУ, ВГТУ, ВГПУ, ВГЛТУ и ВГИФКа. Не обошли стороной это мероприятие сотрудники администрации города и области - они наряду с другими командами соревновались в заплывах на 20 местных «Драконах». Всего соревнования проходили сразу по 4 номинациям: вузы, предприятия и организации, женские команды и свободный стиль. Несмотря на плохую погоду собралось немало зрителей, большинство из них - родственники и друзья участников соревнований.