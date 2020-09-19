Воронежец лишился 120 тыс после звонка из «банка»

За 18 сентября жертвами мошенников стали семь жителей Воронежской области. У всех похитили деньги с банковских карт дистанционно - по телефону или интернету.

23-летний воронежец лишился 120 тысяч рублей. Ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что на его карте зарегистрирована подозрительная активность и необходимо произвести ряд действий, чтобы обезопасить банковский счет от незаконных операций. Парень испугался и выложил пароли-коды, после чего с его счета списали деньги.

Будьте бдительны, не сообщайте никому свои личные данные, тщательно проверяйте информацию от незнакомых людей.