В Воронеже задержали конкурсного управляющего строительной фирмы за взятку в 2,5 млн рублей

Воронежские следователи возбудили уголовное дело против 57-летнего конкурсного управляющего коммерческой организации. Его подозревают за взятку в крупном размере.

В августе 2018 года коммерческой стройконторе назначили конкурсного управляющего, который выполнял управленческие функции в организации. С июля по август 2020 года гражданин сообщил конкурсному управляющему, что хочет приобрести в свою собственность данную фирму. Подозреваемый предложил потенциальному покупателю заплатить ему 2,5 млн рублей, чтобы он «не мешал» ему ее купить.

Мужчина согласился, но сообщил об этом правоохранителям. И передал требуемую сумму двумя частями конкурсному управляющему, которого после получения денег 15 сентября 2020 года задержали силовики. Деньги изъяли. Задержанного посадили под домашний арест до 15 ноября 2020 года.

- По уголовному делу допрашиваются свидетели, изучается служебная документация, продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов.

Мужчине грозит до 12 лет заключения.