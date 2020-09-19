У жителя Воронежской области нашли мини-плантацию конопли

В Бутурлиновке правоохранители нашли мини-плантацию конопли. 51 куст наркосодержащих растений обнаружили на огороде у 55-летнего местного жителя. За ними был явный уход.

А в доме и в сарае у мужчины нашли растительную массу серо-зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является марихуаной, общей массой более 6 килограммов.

Подозреваемый признался, что марихуану он изготовил из выращенной собственноручно конопли. Растения посеял осенью 2019 года, а с марта начал за ними ухаживать – поливать, пропалывать.

За незаконный оборот наркотиков мужчине грозит до десяти лет заключения.