В Воронеже пьяная автомобилистка устроила ДТП С 4 машинами

За 18 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 143 ДТП, шесть человек получили травмы.

Вечером пробку у «Града» в сторону Москвы собрал «паровозик» из нескольких машин. Авария случилась около 19.15.

По данным Госавтоинспекции Воронежской области, 45-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «КИА Спортейдж», не выдержала безопасную дистанцию и "догнала" следовавшую впереди «Ладу Гранта» под управлением 28-летнего водителя. От удара "Лада" врезалась в «Лексус», а тот - в «Ауди Q7».

В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка автомобиля «Лада Гранта», ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.