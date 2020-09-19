Коронавирус в Воронеже: к 19 сентября заболел еще 151 человек и 100 выздровели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил свежую статистику по заболеваемости к утру 19 сентября. В Воронежской области за сутки ковид диагностировали еще у 151 человека. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 16256 жителей региона.

За сутки выписали 100 пациентов. Всего с начала наблюдений болезнь победили 15125 воронежцев.

К сожалению, сообщают еще о пяти умерших жителей Воронежской области от осложнений коронавируса.

По последним данным регионального оперштаба, скончались 167 человек.