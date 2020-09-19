От коронавируса умер профессор Воронежского опорного университета

Фото пресс-служба ВГТУ

Еще одной жертвой коронавируса стал профессор Воронежского технического университета.

О кончине заведующего кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры, доктора технических наук Александра Муратова сообщила пресс-служба опорного университета на странице вуза в соцсети «ВКонтакте». Муратов скончался на 73-м году жизни. Похороны были закрытыми.

Александр Муратов входил в состав ученого совета факультета радиотехники и электроники, занимался изысканиями в области радиоэлектронных и лазерных устройств, системы передачи, приема, обработки и защиты информации. Был автором 200 научных работ.