В Воронеже насчитали 108 соловьев

фото со страницы Центра охраны животных "Наша природа" в соцсети "ВК"

В Воронеже подвели итоги акции «Соловьиные вечера», которая проводилась весной и в начале лета. Ее целью был подсчет соловьев, гнездящихся на территории города и поселений. В этом году в акции приняли участие 70 человек. Они сделали 220 отметок соловьёв, из которых прошли проверку и «подтверждены» – 204, «отклонено» – 7 и дублировались – 9.

По итогам акции на территории Воронежа отмечено 108 соловьёв. В Воронежской области – 96 соловьёв из 18 районов: Новоусманский (4), Хохольский (3), Рамонский (5), Панинский (2), Таловский (1), Бутурлиновский (3), Павловский (1), Воробьёвский (11), Калачеевский (18), Петропавловский (18), Богучарский (5), Верхнемамонский (1), Кантемировский (2), Россо-шанский (2), Ольховатский (1), Острогожский (12), Лискинский (3), Кантемировский (4).

Организатором акции выступил Союз охраны птиц России.