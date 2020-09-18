Жительница Воронежа лишилась больше миллиона, «защищая» свои сбережения под диктовку мошенников

В течение месяца 66-летней жительнице Воронежа звонили «сотрудники безопасности» банка, которые предлагали ей «защитить сбережения» путем их перевода на другие счета. Под диктовку собеседников потерпевшая совершала операции через банкомат. Когда же женщина обратилась в банк, то с ужасом узнала, что за это время лишилась больше 1,3 миллиона рублей.

Всего за минувшие сутки на уловки мошенников попались девять жителей Воронежской области. Причиненный злоумышленниками ущерб составил более 2,4 миллиона рублей.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».