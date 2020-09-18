В Воронеже из-за коронавируса закрыли Воскресенский храм

В пятницу, 18 сентября, в Воронеже закрылся на карантин Воскресенский храм, расположенный на улице Орджоникидзе. Об этом сообщается на официальном сайте храма.

Причиной закрытия стала вспышка коронавируса. Заболевание лабораторно подтвердили у настоятеля храма и трех работников. Двери церкви будут закрыты для прихожан в течение двух недель, как предписывает Роспотребнадзор. Если заболевание выявят еще у кого-то из работников или священнослужителей, то карантин могут продлить.

Ранее мы писали о закрытии из-за вспышки коронавируса Алексеево-Акатова монастыря, где болезнь выявили у нескольких монахинь.