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В парке "Дельфин" в Воронеже присупают к реконструкции пирса и маяка

Доступ к ним посетителей ограничат до завершения работ
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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В парке «Дельфин» начинается ремонт маяка и пирса. Как сообщают в официальной группе парка в соцсети, маяку вернут первоначальный облик: восстановят кладку, усилят стены и элементы конструкций, а потом снова покрасят.

Бетонные плиты на причале также укрепят, позже здесь появится новый пирс из палубной доски. Пока на объектах будут проводиться работы, доступ к ним посетителей ограничат.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Дельфин» наметили габариты будущих аттракционов.

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