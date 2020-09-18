Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет бабье лето

Осень еще порадует воронежцев теплыми деньками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Приунывших от первого холодного дня осени воронежцев успокаивают: тепло еще вернется. Причем совсем скоро.

- Холодный циклон нас задел совсем мало, скоро он сменится антициклоном. Уже с субботы начнется небольшое потепление, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – А во вторник, 22 сентября температура поднимется до отметки чуть выше 20 градусов. Причем тепло и сухо будет по крайней мере до конца следующей рабочей недели. Первое хорошо, второе, мягко говоря, не очень. И для урожая, и в целях понижения пожароопасности дождь, конечно, нужен

Прогноз погоды на сайте регионального гидрометцентра несколько скорректировали.

В ночь на субботу, 19 сентября, прогнозируют дождь и сильный северо-западный ветер с порывами до 15 м/c при +6 градусах. Небольшие осадки обещают и днем, при этом потеплеет до +15.

Ночь воскресенья, 20 сентября, обещает быть холодной (те же +6 градусов), но сухой. Днем солнышко будет выглядывать из-за туч, температура поднимется до +16 градусов.

Тем кто куда-то едет ночью в понедельник, 21 сентября, следует одеться потеплее – столбик термометра опустится до +3. Похолодание принесет западный ветер. Днем, однако, воздух прогреется до 17 градусов при переменной облачности.

Ночью во вторник, 22 сентября, при пасмурной погоде, будет все же не так холодно, как сутки назад, - +6 градусов. Днем солнце то выглянет из-за туч, то скроется в них. Будет уже тепло - +21 градус.