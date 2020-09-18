В воронежский парк «Орленок» вернулся «Мальчик с горном»

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В пятницу, 18 сентября, по центру Воронежа снова проехал «Мальчик с горном». Скульптура проделала обратный путь на прежнее место – в парк «Орленок». Несколько месяцев назад Мальчика вывозили на время реконструкции парка. Заодно и его самого подремонтировали. В частности, вернули ему деталь - горн, постоянно пропадающую по вине вандалов. Над восстановлением скульптуры работали художники Дикуновы.

Кстати, если раньше «Орленок» стоял на Аллее Славы, то теперь его разместят у входной группы парка.

Напомним, обновленный парк обещают открыть для посещений через полтора месяца – в начале ноября. Сроки завершения работ несколько затянулись из-за эпидемии коронавируса.