В День города в Воронеже планируются авиашоу и онлайн-мероприятия

Воронеж отметит свое 434-летие в субботу, 19 сентября. Фото: из архива «КП»

Воронеж отметит свое 434-летие в субботу, 19 сентября. Пресс-служба мэрии города опубликовала план мероприятий.

С 8.00 во всех храмах города начнутся торжественные богослужения «О здравии города и горожан».

В 9.00 в Центре гребли на байдарках и каноэ с акватории Воронежского водохранилища стартует регата «Гонка на «Почетный Флаг».

В 10.00 на Адмиралтейской площади состоится торжественное построение личного в честь 100-летия Военно-воздушной академии имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина. В рамках их программы воронежцев ожидает авиашоу и выступления творческих коллективов на Советской площади. В 11.00 там будет проходить военно-патриотическая акция «11 лет на службе Отечеству». А в 12.00 начнется показательное авиашоу пилотажных групп ВКС РФ.

В 13.00 на Советской площади состоится выступление творческих коллективов на сценической площадке у Воронежского концертного зала.

В 14.00 торжественное собрание и праздничный концерт в самом Воронежском концертном зале.

В 11.00 в большом зале правительства Воронежской области будут чествовать почетных граждан города.

Также в рамках Дня города в субботу и воскресенье в воронежском Центральном парке с 10:00 до 20:00 будет проходить фестиваль «Русское лето».

Интерактивную культурную программу в Интернете для воронежцев подготовили Городской дворец культуры, Централизованные клубная и библиотечная системы, несколько локальных мероприятий пройдут очно с соблюдением предосторожностей. Подробный план мероприятий ко Дню города можно посмотреть здесь.