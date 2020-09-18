Жители Воронежской области потратили на платные услуги больше 75 миллиардов

А вот траты на путешествия и спорт сократились Фото: из архива «КП»

«Воронежстат» подсчитал, что с начала 2020 года жителям Воронежской области было оказано платных услуг на 75,2 миллиарда рублей. При этом, статисты отмечают снижение удельного веса платных услуг в расходах воронежцев, что, вероятно, является следствием пандемии.

Если разделить потраченную жителями региона сумму на их количество, то на каждого среднестатистического воронежца придется по 32 тысячи 347 рублей.

- Наибольшее снижение по сравнению с 2019 годом произошло по услугам туристических агентств и туроператоров (на 78.1 %), услугам специализированных коллективных средств размещения (на 63.3 %), услугам учреждений культуры (на 55.3 %), услугам физической культуры и спорта (на 53.4 %), транспортным услугам (на 52.7 %) и услугам гостиниц и аналогичных средств размещения (на 38 %), отметили в «Воронежстате». – А вот по потреблению населением коммунальных услуг, наоборот, наблюдался прирост на 0.9 процента.

Чаще всего жители региона тратили деньги на жилищно-коммунальные, бытовые, телекоммуникационные и транспортные услуги. Их суммарная доля в общем объеме, по данным статистики, составила 80.7 процента.