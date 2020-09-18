После ремонта трубопровода в 37 домах Воронежа станет теплее

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Энергетики завершили замену 380 метров ветхого участка теплосети на Московском проспекте. Работы обошлись в 24 миллиона рублей.

Как рассказали в «Квадре», модернизация проводилась поэтапно, поскольку участок трубопровода проходит под проезжей частью. Для удобства горожан бригады работали в ночные смены с частичным ограничением движения.

Теперь остался этап благоустройства. До 30 сентября на месте разрытия восстановят асфальт, газон и вернут бордюры.

По словам главного инженера ПП «Тепловые сети» Воронежской «Квадры» Олега Серых, поскольку на данном направлении введены в эксплуатацию новостройки, то диаметр трубопровода увеличили с 300 до 500 мм. Это значит, что в 37 жилых домах и 12 соцобъектах станет теплее.