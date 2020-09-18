Вторую очередь завода «Воронежсельмаш» запустят в 2021 году

Фото с сайта Правительства Воронежской области

Крупное предприятие ООО «Воронежсельмаш» планирует наладить летом 2021 года большой выпуск зерноочистительных и зерносушильных машин. Для этого начнут работать новые площадки. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Вопросы расширения производства обсудил губернатор Александр Гусев с председателем совета директоров ООО «Воронежсельмаш» Егором Кобликом. Глава предприятия доложил, что в будущем году в эксплуатацию сдадут новую площадку. Тогда же планируется запуск второй очереди завода. Это увеличит производственную мощность и позволит выпускать современное оборудование.

В 2020 году специалисты компании разработали 26 зерноочистительных и зерносушильных машин. Их выпуск поставят на поток на новых площадках.