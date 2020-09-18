Величина прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год не увеличится

Сумма такая же, как в прошлом году - 8 тысяч 750 рублей. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Величина прожиточного минимума для пенсионеров Воронежской области на 2021 год не поменялась. Сумма такая же, как в прошлом году - 8 тысяч 750 рублей. Соответствующий закон, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликовали на официальном портале Воронежской области.

Исходя из величины прожиточного минимума определяется размер социальной доплаты к пенсии.

Напомним, в Воронежской области установили величину прожиточного минимума за второй квартал. Он вырос на 468 рублей и составил 9362 рубля.