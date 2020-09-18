В Воронеже из-за аварии 14 улиц остались без горячей воды

Многоэтажки на 14 улицах в Советском районе остались без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже в Советском районе произошло повреждение водовода. В итоге в пятницу, 18 сентября, без горячей воды остались жители 14 улиц. Об этом сообщили в филиале ПАО «Квадра».

Холодная вода перестала поступать сразу на три котельные. Поэтому многоэтажки остались без горячего водоснабжения. Сейчас водовод спешно ремонтируют. Вода поступит жителям после восстановления трубы.

Горячую воду отключили в следующих домах на улицах:

ул. Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4.

ул. Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44;

ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28.

Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;

ул. Земнухова, 18а, 20а;

проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;

ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Генерала Перхоровича , 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;

ул. Олеко Дундича, 23, 25;

ул. Путиловская, 2а, 2/1, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;

ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;

ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74;