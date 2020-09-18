Лестница в центре Воронежа превратилась в каскад

фото управы Центрального района

Ранним утром по лестнице, расположенной на Помяловском спуске у недавно реконструированной Площади Победы, побежали потоки воды, превратив ее в живописный каскад.

Горожане предположили, что причина – в утечке воды из аварийного водопровода. Но позже в управе Центрального района прояснили ситуацию:

- В ходе проведения плановых работ ООО «РВК-Воронеж» по очистке чаши фонтана был обнаружен засор в дренажной системе сооружения. Причина засора – листва. Следует отметить, что речь идет не о фонтане на площади Победы, а на проспекте Революции.

Для прочистки системы сотрудники водоканала приняли решение о частичном спуске воды из чаши фонтана. «Водопад» просуществовал всего пять минут. Затем рабочие обнаружили место засора и удалили листву.

- Сейчас сооружение функционирует в штатном режиме, - добавили в водоканале. - В течение сегодняшнего дня проведут дополнительные мероприятия, которые предотвратят появление подобных засоров в будущем.