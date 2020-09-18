Иван Мошуров стал Почетным гражданином Коминтерновского района Воронежа

Фото управы Коминтерновского района

17 сентября в управе Коминтерновского района в торжественной обстановке главному врачу Воронежского областного клинического онкологического диспансера Ивану Мошурову присвоили звание «Почетного гражданина Коминтерновского района Воронежа» с вручением удостоверения.

- Почетное звание - это признание особых заслуг человека. Это дань уважения людям, для которых вся жизнь неразрывно связана с судьбой района, чьи заслуги увековечивают его историю, - отметил Юрий Бавыкин глава управы.

Кроме руководства онкодиспансером Иван Мошуров на протяжении двадцати лет является практикующим оперирующим хирургом. А также, будучи заведующим кафедры онкологии и специализированных дисциплин Воронежского государственного медицинского университета им.Н.Н. Бурденко, читает лекции по онкологии.