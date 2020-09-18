В Воронежской области собутыльники украли у товарища 34 тысячи рублей

Копилка с деньгами стояла на подоконнике. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В Калчеевском районе двое местных жителей украли у своего собутыльника 34 тысячи рублей. Деньги поделили между собой поровну. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший распивал алкогольные напитки в своем доме в компании двоих товарищей в середине августа. После застолья мужчина уснул. А гости, возраст которых 32 и 44 года, обратили внимание на стеклянную банку с деньгами. Копилка стояла на подоконнике. Подозреваемые прихватили банку и отправились по домам.

Утром потерпевший проснулся и обнаружил отсутствие знакомых и своей копилки. Он попытался самостоятельно договориться с товарищами о том, чтобы те вернули деньги. Но ему ответили, что денег нет, они уже израсходованы. Тогда мужчина обратился в полицию.

Подозреваемые признались в совершении данного преступления. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Им грозит до 5 лет лишения свободы.