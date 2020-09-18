Раскрываемость преступлений в Воронежской области составляет 47,9 %

Коррупционных преступлений за 8 месяцев было 211.

Прокуратура Воронежской области отчиталась о преступности на территории региона за 8 месяцев этого года. Информация предоставлена в видеоролике.

Так, с января по август 2020 года в Воронежской области зафиксировано 19643 преступления, из них 5505 тяжких и особо тяжких.

Преступлений экономической направленности было совершено 987, коррупционных - 211, 58 убийств, 140 раз угоняли автотранспорт, больше всего выявлено наркопреступлений - 1642.

В общественных местах совершено 7957 преступлений, в состоянии алкогольного опьянения - 2816.

Мошенничества совершались за 8 месяцев 2312 раз. Хищений денег с банковских счетов было 1721.

Разбойных нападений было совершено 68, грабежей намного больше - 420.