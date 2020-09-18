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Происшествия

В Воронежской области осужден мужчина из Тулы, забивший 14 лет назад старушку

В то время, как дело раскрыли, мужчина уже мотал срок за два других преступления
Ирина ШАБАНОВА
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Туляк забил до смерти старушку 14 лет назад

Туляк забил до смерти старушку 14 лет назад

Фото: Артем КИЛЬКИН

Под Воронежем вынесен приговор 32-летнему уроженцу Тулы, отбывающему срок в одной из исправительных колоний Тульской области. Еще одно уголовное дело о причинении тяжкого вреда, фигурантом которого он стал, рассматривалось Таловским районным судом. Преступление было совершено 14 лет назад. Тогда мужчине исполнилось всего 18 лет.

Эта трагическая история произошла еще в 2006 году в Таловском районе. Зимой пьяный мужчина отправился из поселка Елань-Коленовский. Отмотав несколько километров понял, что заблудился. Увидев наконец населенный пункт, решил спросить, куда он попал. Незнакомец постучал в дверь первого попавшегося дома в поселке Новитченко. Ему открыла пожилая женщина 79 лет и, пожалев, впустила. Слов за слово, между ними возникла ссора. В результате незнакомец набросился на старушку и стал молотить ее кулаками, а также неустановленным в ходе следствия предметом. Женщина от полученных травм скончалась. А преступник скрылся в неизвестном направлении. Тело старушки обнаружил ее племянник, навещавший ее. Женщина лежала на полу в комнате.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Спустя несколько лет следователям удалось определить, что туляк причастен к этому преступлению.

В то время, как расследование этого зверского преступления было завершено и дело передали в суд, мужчина уже мотал срок за два других преступления в своем регионе аж с 2012 года.

10 сентября Таловский райсуд приговорил его к 10 годам тюремного заключения. Пока приговор не вступил в законную силу.

Криминал