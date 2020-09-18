Аналитики назвали 15 самых редких и необычных вакансий Воронежа

В целом рынок труда в регионе вышел на докризисный уровень. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Первым в списке оказался преподаватель по шахматам с зарплатой от 25 тысяч рублей. На втором месте геодезист, которому предлагают 100 тысяч рублей на руки. Третьим стал преподаватель информатики со ставкой от 20 тысяч рублей до вычета налогов. Далее идет преподаватель по специальности Технология бродильных производств и виноделие, которому будут платить от 13950 до вычета налогов. Замыкает пятерку лидеров инструктор детского фитнеса.

Следующими в списке идут: агроном по защите растений, семейный водитель, микробиолог, эмбриолог, хореограф по восточным танцам, 3D модельер, бункеровщик, водитель ричтрака, тестовод, саунд дизайнер/звукорежиссер.

Аналитики отметили, что в целом рынок труда в регионе вышел на докризисный уровень. Поэтому и стали появляться необычные вакансии. Кстати в августе было открыто на 6% больше вакансий, чем год назад.