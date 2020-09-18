Под Воронежем пожилого мужчину оштрафовали за продажу левого алкоголя

Правоохранители застукали его в момент сбыта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Таловой райсуд приговорил местного жителя к штрафу за незаконную продажу алкоголя. Как оказалось, пожилой мужчина неоднократно снабжал всех желающих горячительными напитками. Об этом сообщили в суде.

Его не остановило и то, что ранее он попал за незаконную торговлю под административное наказание. Спустя какое-то время во дворе его дома снова был замечен «покупатель». Он спокойно приобрел стандартную поллитровку горячительного. Но насладиться ее распитием не удалось. Факт продажи зафиксировали правоохранители. На нерадивого продавца завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

Суд учел личные данные подсудимого – ранее не судим, вину признал, раскаялся и его пожилой возраст. Мужчину приговорили к штрафу в минимальном размере 50 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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