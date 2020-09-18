Телебашня устроит воронежцам салют в День города

19 сентября воронежская телевизионная башня покажет световое шоу, состоящее из сотни залпов салютов.

- Поскольку из-за эпидемиологической обстановки традиционного праздничного салюта в Воронеже в этом году не будет, мы решили порадовать горожан и гостей столицы Черноземья особым сценарием подсветки. На телебашне зажгутся надписи «День города» и «Воронеж-434», засияют новые абстрактные образы и, конечно, залпы салютов, в том числе из конфетти и воздушных шаров, - сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Праздничная иллюминация на антенно-мачтовом сооружении будет работать 19 сентября с 19.30 до 23.00.