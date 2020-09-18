В Воронеже легковушка оседлала ограждение дороги

Машину придется чинить, но главное - водитель не получил серьезных травм. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 17 сентября, во второй половине дня в паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото забора недалеко от остановки Рокоссовского в Железнодорожном районе, который оседлала легковушка. Левая часть машины висела в воздухе, прямо на ограждении. Теперь в заборе образовалась большая дыра.

Очевидцы ДТП рассказали, что за рулем машины была женщина, ехала она в среднем ряду и при этом разговаривала по телефону. Возможно, именно поэтому она отвлеклась, и случилась авария.

В городском ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП в этом районе 17 сентября не было. Это самое главное. Машину можно починить, а вот здоровье восстановить удается далеко не всегда.

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