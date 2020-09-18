Воронежцев ожидают ясные и прохладные выходные

Существенных осадков не ожидается. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Предстоящие выходные, в том числе и День города будут прохладными. Но существенных осадков не ожидается, сообщили в пресс-службе воронежского Гидрометцентра.

Сегодня, 18 сентября, в Воронеже облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха - 16-18 градусов тепла. Ветер северо-западный - 7-12 м/с.

В День города, 19 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +4-9 градусов по Цельсию, днем поднимется до 15-17 градусов тепла. Ветер северо-западный - 8-13 м/с.

В Воскресенье, 20 сентября, без существенных осадков. Температура воздуха ночью - +7-9 градусов, днем - 16-18 градусов тепла.