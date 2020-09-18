В Воронеже мотоциклист сбил во дворе 10-летнего мальчика

Врачи скорой оказали мальчику первую помощь, госпитализация не потребовалась. Фото: из архива «КП»

В четверг, 17 сентября, в 18.15 во дворе дома № 23а на улице Хользунова случилось ДТП, в котором пострадал мальчик.

По данным полиции, 18-летний водитель мотоцикла «Велс» по неясной пока причине не заметил ребенка, шедшего по дороге внутри двора, и сбил его. 10-летний мальчик получил ушибы и ссадины. Врачи оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

В ГИБДД напоминают водителям: по дворам надо ездить максимально осторожно. Родителям маленьких детей не стоит забывать, что и рядом с домом небезопасно, особенно в наше время, когда припарковано столько машин, и предупреждать об этом своих сыновей и дочерей.

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