Под Воронежем осудили женщину за списание денег с карты своей знакомой

Женщина несколько раз переводила себе деньги через мобильный банк Фото: Ирина ШАБАНОВА

Панинский районный суд вынес приговор женщине, которая переводила деньги с банковской карты знакомой через мобильный банк. Она получила 10 месяцев «условно» с испытательным сроком в 6 месяцев. Об этом 17 сентября сообщили в суде.

Гражданка Н., местная жительница, часто посещала свою знакомую Г. Она бывала у нее дома и при случае выполняла поручения. Однажды знакомая попросила помочь ей перевести деньги через мобильный банк. Гражданка Н. поручение выполнила, но при этом через телефон «кинула» еще 1,5 тысячи рублей на свой. Эту операцию она потом проводила еще несколько раз, бывая у своей знакомой.

Экспертиза установила, что деньги списывались с карты потерпевшей на абонентский номер телефона, зарегистрированного на гражданку Н.

Когда правоохранители выяснили, кому уходили средства, было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража. 2 сентября Панинский райсуд рассмотрел дело и признал гражданку Н. виновной. Подсудимая признала вину. Суд назначил Н. наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.