Из Воронежа запустят прямые рейсы в Новый Уренгой

Самолет из Воронежа в Новый Уренгой полетит впервые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Воронежа впервые самолеты будут совершать прямые рейсы в Новый Уренгой. Об открытии нового направления 17 сентября, рассказал советник генерального директора ООО УК «Авиасервис» Андрей Шагунов. Он выложил об этом пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что первый рейс запланирован на воскресенье, 4 октября. Полеты будет выполнять компания «ИрАэро» раз в неделю.

Самолеты в Новый Уренгой будут отправляться из Воронежа ночью, в 2.10 и прибывать в Ямало-Ненецкий автономный округ утром в 7.40. Время в пути составит 3,5 часа. Стоимость билетов начинается от 8 тысяч рублей.