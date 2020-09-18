Подозреваемому в растрате вице-мэру Воронежа Левцеву избрана подписка о невыезде

По версии следствия, Левцев взял из кассы предприятия 1,5 млн рублей и не вернул. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-мэру Воронежа Владимиру Левцеву, бывшему директору ГУП «Облкоммунсевис» избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Вчера, 17 сентября, следователи возбудили уголовное дело о растрате более 1,5 млн рублей. Об этом сообщил корреспонденту «КП» источник в правоохранительных органах.

Утром, 17 сентября, стало известно, что на работе и дома у господина Левцева прошли обыски. Чуть позже, СУ СКР сделало заявление, что дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере). Вице-мэра допрашивали о фактах, которые произошли с марта 2015 по октябрь 2017 года, когда он работал директором ГУП «Облкоммунсервис». По версии следствия, он взял из кассы 1,5 млн рублей и за них не отчитался, деньги впоследствии он не вернул.

В мэрии также прокомментировали ситуацию с чиновником и пояснили, что пока от работы его отстранять не будут.

Ранее также фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) стал бывший директор «Облкоммунсервиса» Георгий Дятлов.Он обвиняется в получении взятки от представителя подрядной организации за подписание актов выполненных работ в рамках федеральной целевой программы.

Дятлов также оказался под подпиской о невыезде.