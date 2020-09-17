В Воронежской области бешенство обнаружили у кошек, собак и лисиц

С января по август 2020 года зарегистрировано 11 случаев бешенства среди животных в 4 районах области и непосредственно в Воронеже. В 2019-ом за тоже время было - 22 случая в 16 районах. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи бешенства зарегистрированы у 6 кошек, 3 собак и 2 лисиц.

- За антирабической помощью в 2020 году в медучреждения области обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 3807 человек. Это на 19,8% меньше аналогичного периода 2019 года (4749 человек), - отмечают специалисты.

Чаще всего от укусов животными страдают в 15 районах области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Каменском, Кантемировском, Новоусманском, Острогожском, Павловском, Петропавловском, Репьевском, Россошанском, Семилукском.

Помните, летальность при заболеваемости бешенством составляет 100% и единственным средством защиты от него является своевременная вакцинация.