В Воронеже 18-летнюю девушку заманили на фишинговый сайт и оставили без денег

18-летняя жительница Ленинского района в интернете разместила объявление о продаже сумки. Через некоторое время с ней связалась потенциальная покупательница. Женщина хотела поскорее оформить покупку и даже предложила произвести безналичную оплату. Товар она хотела получить с помощью сервиса безопасной доставки.

- Мошенница прислала потерпевшей ссылку для оформления доставки, перейдя по которой заявительница ввела персональные данные банковской карты, после чего с нее были списаны 15 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Девушка попала на фишинговый сайт. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».