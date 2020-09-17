В мэрии Воронежа прокомментировали ситуацию с замглавы по градостроительству, которого подозревают в растрате

В пресс-службе мэрии прокомментировали информацию о том, что заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева подозревают в растрате более 1,5 млн рублей.

Чиновника хотят привлечь к ответу еще за те времена, когда он работал директором воронежского «Облкоммунсервиса». Утром стало известно, что силовики проводили обыски дома у Левцева, на его рабочем месте. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ по воронежской области изъяли документы, уже назначены экспертизы.

В пресс-службе мэрии сообщили, что муниципалитет отстраняет от исполнения обязанностей должностное лицо на время проведения следственных действий только, если подозрения у правоохранительных органов возникают по фактам, относящимся к обязанностям муниципального служащего и к тому периоду, когда служащий занимает свою должность.

В администрации города отметили, что при Левцеве (он перешел на работу в мэрию в мае 2019-го - от ред.) «было введено в эксплуатацию больше полутора десятков крупных объектов», а также, что надеются, что «эта ситуация разрешится и он сможет вернуться на службу, если не примет другого решения».