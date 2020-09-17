Пожар в доме купца Клочкова в центре Воронежа мог начаться из-за поджога

По данному делу уже обратились в полицию Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

17 сентября в 4:48 спасателям пришел вызов: горит двухэтажное здание на улице Никитинская. Помещение - «неэксплуатируемое». За этим определением скрывается объект культурного наследия, некогда дом купца Клочкова.

6 пожарных машин и 24 человека потребовалось, чтобы к 5.37 ликвидировать пожар. К тому времени здание (30х15м) выгорело, произошло обрушение деревянных перекрытий и кровли.

- Мы подозреваем, что причиной пожара в доме по адресу Никитинская, 50в был поджог, заявление в полицию по этому поводу уже подано управлением имущественных и земельных отношений администрации города, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее здание хотели продать для реставрации. Но, конечно, собственнику пришлось бы соблюдать ограничения, которые накладывает на здание его особый статус. В итоге на торги заявился лишь один участник, но и его отсеяли - процедура не состоялась.

- В дальнейшем здание профильным региональным структурным подразделением было признано находящимся в неудовлетворительном состоянии. Были выделены средства на разработку эскизного проекта реставрации объекта, в настоящее время готовится техническое задание для подрядной организации, которая определится по итогам торгов и будет выполнять эти работы. Конструктив здания сохранился, но теперь заказчику эскизного проекта, возможно, предстоит скорректировать техзадание с учетом последствий пожара, - комментируют в администрации города.

Когда проект будет готов, здание попытаются продать хотя бы за 1 рубль. Будет выставлен на продажу и земельный участок, цена на который будет уже рыночной.