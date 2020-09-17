В 2021 году в Воронеже размещать киоски и павильоны будут по новой схеме

Новую схему размещения нестационарных торговых объектов 17 сентября обсудили на рабочей встрече мэра Воронежа Вадима Кстенина с представителями крупнейших торговых сетей Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

рок нынешней схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и соответственно договоров с предпринимателями истекает в 2021 году. Сотрудники управления главного архитектора Воронежа уже разработали 59 типовых решений для обновления киосков, остановок и даже павильонов с автономным туалетом. Новую схему размещения нестационарных торговых объектов 17 сентября обсудили на рабочей встрече мэра Воронежа Вадима Кстенина с представителями крупнейших торговых сетей.

Павильоны могут вернуться в центр города

В 90-е в Воронеже было около 10 тысяч киосков. Чтобы как-то упорядочить эту отрасль, в городе пришлось ввести серьезные ограничения по специализации - они коснулись 70 улиц. На этой территории в НТО можно изготавливать ключи, торговать цветами, печатной продукцией и мороженым. Исключительное право работать по любой специализации даже в центре Воронежа осталось только у киосков в составе остановок.

- Мы предлагаем смягчить ограничения, убрав из этого списка 39 улиц, то есть больше половины. При этом требуется серьезно ужесточить требования к специализации, - отметила вице-мэр Людмила Бородина. - Будем также внедрять дополнительные специализации НТО - аптека и мини-офис, это востребованные направления, - дополнила Людмила Бородина.

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