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В Воронеже началось устройство выравнивающего слоя из бетона на мосту на 9 Января

Напомним, открыть техническое движение по мосту на 9 января планируют с 1 октября
Олег ИВАНОВ
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Работа продолжается

Работа продолжается

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

17 сентября мэрия Воронежа опубликовала новые кадры реконструкции путепровода на улице 9 Января. После монтажа всех 119 балок пролетных строений, подрядчик начал устройство арматурных каркасов и опалубки консольных частей и межбалочных швов, ведется их поочерёдное бетонирование. Идут работы по устройству деформационных швов на разных опорах.

Мост начинается приобретать вид

Мост начинается приобретать вид

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Подрядная организация уже приступила к устройству выравнивающего слоя из бетона: на пролетах №№ 1, 6 и 7 эти работы выполнены, сегодня ведется устройство выравнивающего слоя из бетона на пролете № 5. Продолжается устройство армагрунтовой насыпи на подходах к путепроводу, - отмечают в городской администрации.

Напомним, открыть техническое движение по мосту на 9 января планируют с 1 октября.

Успеют ли к 1 октября?

Успеют ли к 1 октября?

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.