В Воронеже началось устройство выравнивающего слоя из бетона на мосту на 9 Января

Работа продолжается
Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
17 сентября мэрия Воронежа опубликовала новые кадры реконструкции путепровода на улице 9 Января. После монтажа всех 119 балок пролетных строений, подрядчик начал устройство арматурных каркасов и опалубки консольных частей и межбалочных швов, ведется их поочерёдное бетонирование. Идут работы по устройству деформационных швов на разных опорах.
Мост начинается приобретать вид
Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
- Подрядная организация уже приступила к устройству выравнивающего слоя из бетона: на пролетах №№ 1, 6 и 7 эти работы выполнены, сегодня ведется устройство выравнивающего слоя из бетона на пролете № 5. Продолжается устройство армагрунтовой насыпи на подходах к путепроводу, - отмечают в городской администрации.
Напомним, открыть техническое движение по мосту на 9 января планируют с 1 октября.
Успеют ли к 1 октября?
Фото: предоставлено мэрией Воронежа.