В Воронежской области получил удар током залезший на поезд 15-летний студент

15-летнего юношу на скорой отвезли в районную больницу. Потом его перевели в Воронеж, где врачи решили отправить его в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Фото: из архива «КП»

Очередное ЧП на железной дороге случилось в субботу, 12 августа, на железнодорожной станции Новохоперск. 15-летний студент местного аграрно-экономического техникума с тремя приятелями решил залезть на фото вагона ради эффектного селфи. Он полез последним. Друзья чудом разминулись с высоковольтными проводами, а вот Дмитрий нет.

Юноша, получив страшный удар током, загорелся. Друзья бросились его тушить, вызвали скорую. Сначала его отвезли в районную больницу, потом в воронежскую, потом решили на вертолете отправить в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

- Я сейчас на пути туда, - рассказала мать пострадавшего подростка Ирина. – Ребята не думали, что провода под напряжением. Грузовой вагон стоял без локомотива. Видимо, подумали, что он брошенный. Теперь Диме, если он выживет, молюсь за него, предстоит пересадка кожа, долгая реабилитация.

Друзья семьи просят помочь с деньгами. Они потребуются при долгом восстановлении (как и мама Дмитрия, надеемся, что врачи его спасут). Любую сумму можно перевести на карту, привязанную к номеру телефона 8-900-962-88-21 (Ирина Ивановна Б.).

Напомним, 9 августа в Россоши случилось похожее ЧП. На крышу вагона влез 17-летний юноша. Он тоже зацепил провод, мгновенно был охвачен огнем и упал вниз. Несмотря на все усилия врачей, молодого человека не удалось спасти. Он умер в больнице.