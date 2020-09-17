В Воронежской области поймали накопившего 234 штрафа водителя

16 сентября примерно в 10.00 в Лисках на улице Макаренко инспекторы остановили автомобиль «БМВ 310». При проверке по базе данных оказалось, что 34-летний владелец машины, местный житель, накопил 234 штрафа. А их общая сумма - более 60 тысяч рублей.

- Основная масса нарушений допущенных данным водителем – превышение установленной скорости движения, - отметили в региональном ГУ МВД.

Информацию о неплательщике тут же передали сотрудникам Федеральной службы судебных приставов. А те арестовали транспортное средство. Водителю придется погасить задолженность, чтобы вернуть свой автомобиль.