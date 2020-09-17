В воронежской БСМП №1 прокомментировали очередь из скорых у больницы

Медики обратили внимание, что так работают врачи не только в их больнице Фото: принтскрин видео.

Накануне в социальных сетях воронежцы разместили фотографию, на которой изображена очередь из машин скорой помощи у больницы скорой медицинской помощи № 1 (проспект Патриотов, 23). При этом автор записи рассказал, что он вместе с 83-летним дедушкой ждал три часа, пока их примут. По словам человека, оставившего сообщение, у его пожилого родственника - пневмония с подозрением на COVID-19. На эту запись 17 сентября отреагировали в социальной сети специалисты БСМП №1.

- Люди жаловались, что сидели в очереди по 3 часа. Ну, во-первых, это конечно не правильно. Но, это есть и ни сегодня, ни завтра это не закончится, потому что в мире, в стране, в Воронеже есть такая дрянь, которая называется коронавирус. Во-вторых, почему то сложилось мнение, что врачи всегда на работе, всегда в строю и лечат больных, то есть вас. Вы знаете, а врачи тоже болеют. И коронавирусом тоже. И таких медиков много. И они, наши врачи, лежат в своей же больнице, в одних с вами палатах. Есть врачи с положительным результатом, которые лечатся дома. И они готовы выйти на работу, что бы помочь вам, но не имеют права сделать этого, - обратились к горожанам в группе в социальной сети специалисты БСМП №1.

Медики обратили внимание, что так работают врачи не только в их больнице.

- Такая ситуация во всех медицинских учреждениях города. Всем тяжело. Но, врачи, медсестры работают! Помогают тем, кому эта помощь нужна. Так давайте, уважаемые земляки, беречь друг друга, помогать друг другу, уважать, в конце концов! - говорится в обращении.