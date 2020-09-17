В Воронеже на улице с коммунистическим названием у женщины украли два велосипеда

Вору не удалось утащить два велосипеда. Фото: Евгения ГУСЕВА

К полицейским пришли возмущенные жители улицы Социалистического Труда Коминтерновского района. Люди рассказали, что из сарая 62-летней женщины были украдены два велосипеда и одежду. Они увидели вора и поймали его.

Сотрудники полка патрульно-постовой службы задержали вора. Стражи порядка выяснили, что ночью 11 сентября преступник зашел во двор частного дома, сломал замок сарая и вынес оттуда все ценное. И только благодаря бдительным соседям ему не удалось скрыться.

Личность вора выяснили – 36-летний воронежец уже был судим за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Рецидивист до суда будет сидеть в СИЗО.

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