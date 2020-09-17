В Воронеже в рамках фестиваля «Город-сад» озеленят пять соцобъектов

О фестивале «Город-сад» во время прямого эфира руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

В рамках фестиваля «Город-сад» в этом году озеленят пять соцобъектов. Причем территории облагородят не только на время проведения мероприятия, а на года. Об этом рассказала во время прямого эфира руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Фестиваль «Город-сад» в этом году будет проходить в период с 24 по 27 сентября.

В онлайн формате можно будет посмотреть мастер-классы, круглые столы с участием мировых экспертов и историю фестиваля. Все материалы останутся на сайте в открытом доступе.

- В привычном формате 26 и 27 сентября будет проходить ярмарка, - говорит Наталья Ветер. - Но она состоится в Новой Усмани. Это место было выбрано из-за удачного расположения. Во-первых, к ярмарке можно привлечь боль больше питомников и сельхозпроизводителей, с другой стороны ярмарка выводится из города, где скопление людей.

Изначально власти собирались провести десятый, юбилейный фестиваль «Город-сад» широкоформатно. Но планы пришлось изменить ввиду ограничений из-за коронавируса.

Кстати, онлайн-формат фестиваля позволил добиться экономии в 7-8 раз. Его организация обойдется в сумму около 3,8 миллионов рублей.