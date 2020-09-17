Воронежский драмтеатр поставит в новом сезоне "Короля Лира"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Кольцовском театре стартовал 234-й сезон. 16 сентября труппа показала премьеру спектакля-баллады Никиты Рака «Бумажный солдатик» по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Постановку создали в честь 75-летия Великой Победы.

- Чем дольше мы репетировали, тем больше понимали, что эта постановка не столько про войну, сколько про человека в сложных обстоятельствах. В результате у нас получился светлый и добрый спектакль. Здесь звучат песни и голос самого Булата Окуджавы, замечательного автора, с которым нам было очень приятно проводить это время, - признался Никита Рак.

В новом сезоне у театра множество планов. 19 сентября пройдет еще одна премьера - комедия «Счастливый номер» известного французского драматурга, лауреата премии ООН Жан-Мари Шевре.

- Это очень смешной, зрелищный, динамичный спектакль, особенно сейчас важно дать зрителю возможность отдохнуть, посмеяться, показать, что жизнь не кончается, что все еще будет хорошо, наступит и светлая полоса, - отметил режиссер спектакля Владимир Петров.

В ноябре Петров готовит еще одно новое название: спектакль по произведению юбиляра этого года Антона Чехова - «Пьеса без названия». Это будет большая работа со сложной сценографией и серьезным актерским составом.

К зимним каникулам, если позволит эпидемиологическая ситуация, театр поставит детскую сказку.

Уже во второй части сезона Никита Рак собирается поставить «Ночь перед Рождеством» Гоголя. А созданием спектакля «Король Лир» Шекспира займется приглашенный режиссер.