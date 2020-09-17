Матч воронежского хоккейного клуба «Буран» отменили из-за вспышки коронавируса

Матч воронежского хоккейного клуба «Буран» с новокузнецким «Металлургом» перенесен. Игра должна была пройти 23 сентября в Кемеровской области. Пойти на вынужденные меры пришлось из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане «Металлурга».

Когда состоится этот матч «Кубка Шелкового пути» не сообщается. Также были отменены и другие встречи ВХЛ: в Новокузнецк также должны были съездить хоккейные команды «Тамбов» и «Ростов».

Не так давно главный тренер «ураганных» Вячеслав Уваев рассказал о ситуации с коронавирусом в клубе. На вопрос, как проходили тренировки во время карантина, он ответил:

- Никак, потому что для этого не было никакой возможности. Чтобы было понятно, я скажу, что мы переболели практически всей командой, не заразились у нас только один или два человека.

Кстати, в этом сезоне воронежские хоккеисты будут играть со специальной нашивкой «Спасибо врачам».