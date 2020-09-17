Все школы и детсады Воронежской области готовы к отопительному сезону

Средние показатели готовности котельных к отопительному периоду в Воронежской области составляют 96%, тепловых сетей – 98,3%, сообщил руководитель регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.

В 16 районах области сфера ЖКХ и соцобъекты полностью готовы к пуску тепла. Еще в 16 районах готовность составляет свыше 91%. Двум отстающим районам дали указание как можно скорее завершить все мероприятия, связанные с ремонтом сетей и оборудования котельных. Топлива для предстоящего отопительного сезона в Воронежской области заготовили почти на 26% больше. Кстати, благодаря модернизации котельных и их переводу на газ, у шести районов необходимость закупать уголь отпала.

В настоящее время к пуску тепла готовы все школы и детсады региона, 99,9% учреждений здравоохранения, 95% объектов физкультуры и спорта. Пока не дотягивают учреждения культуры и соцзащиты, чьи показатели готовности на сегодня составляют 60,1% и 61,7% соответственно.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы, поставленные предприятиями ЖКХ в регионе, в этом году снизилась более чем на 50 млн рублей.