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Общество

В Воронеже к следующему лету отремонтируют дом с «летающей девочкой»

Стоимость работ на объекте культурного значения оценили в 32 млн рублей
Олег ИВАНОВ
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Не позднее 31 июля 2021 года должен завершиться капитальный ремонт дома №11 на улице Депутатская. Им, вероятно, займется ООО «РСК-ГРУПП» - единственный участник конкурса. Это объект культурного наследия, который хорошо известен горожанам по барельефу в виде «летающей девочки». Заказчиком работ выступил региональный Фонд капитального ремонта. Цена контракта - 32 млн рублей.

Подрядчику предстоит произвести капитальный ремонт системы водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, установку приборов учета и ремонт кровли.