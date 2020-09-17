В Воронеже избитая девушка пожаловалась на домашнее насилие

26-летняя жительница Воронежа даже после того, как ее избил бывший парень, отобрал у нее телефон и через мобильное приложение перевел себе более 5 тысяч рублей, не решилась обратиться в полицию. Все это произошло 12 сентября около 3 часов ночи.

Но по-настоящему девушка испугалась только на следующий день, когда экс-возлюбленный позвонил и сказал, что придет вновь. Тогда-то она и позвонила в полицию.

Оперативники задержали 31-летнего мужчину около дома потерпевшей женщины на улице Владимира Невского. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Это до семи лет тюрьмы. Сейчас буйный грабитель находится в изоляторе.