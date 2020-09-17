Под Воронежем 20-летний мотоциклист погиб в ДТП

20-летняя жительница Тульской области с травмами различной степени тяжести была доставлена в медучреждение Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

17 сентября примерно в 1.30 на подъезде к Воронежу, в Рамонском районе, 20-летний мотоциклист попал в ДТП. Авария произошла на 8 км автодороги А-134.

Юный житель Московской области на мотоцикле «Хонда» столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Киа Сид» под управлением 28-летней жительницы Богучарского района.

- От удара мотоцикл отбросило вправо, где он столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 39-летнего жителя Воронежа. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а его пассажир — 20-летняя жительница Тульской области с травмами различной степени тяжести доставлена в медучреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Проводится проверка.